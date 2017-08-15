Уважаете себя? Не ходите гулять на ВДНХ!

Для начала скажу, что мэр Москвы Сергей Собянин призвал всех идти на ВДНХ. В свою очередь, я призываю вас не ходить на ВДНХ. Почему? Ответ ниже. На ВДНХ мне пришлось пойти 1 августа из-за бесплатных детских билетов в аквариум. Если бы я знала, что придется идти на своих двоих почти по три километра туда и обратно от метро - не пошла ни за что. Депрессивная картинка начинается со входа, все затянуто зеленой сеткой. Путь к Москвариуму лежит по извилистой полосе асфальта между заборами. Можно, видимо, подъехать туда на автобусе - но про его существование я лично не знала. Никаких детских паровозиков-зайчиков по территории ВДНХ отныне не ходит, исчезли и рикши на великах. Поэтому, учтите мамы с детьми - вам придется по жаре (под дождем) идти везде своими ногами. Вход в сетке оказался наименьшим злом. Да и к реставрации я всегда отношусь положительно, если она профессиональная. Первое что "сшибает с ног" у входа - это строительная вонь и пыль. На контрасте у входа это особенно остро чувствуется, а дальше как-то "привыкаешь" и меньше обращаешь на это внимание.
Сеткой затянуто все. Глаз положить некуда, а ходить между заборами никогда не было моим любимым хобби. Страшно за детей которым лет 3-10 - они смотрят на это чистыми глазами и принимают это говно за норму. Детям просто не с чем сравнить. С приходом Собянина на пост мэра опухоль строительного безумия и варварского благоустройства все увеличивается, не оставляя москвичам пространства для нормальной жизни. Маленькие дети не видели города без траншейного вида, поэтому опасаешься за их восприятие окружающего пространства. Что вырастет из человека, если он первые лет 10-15 своей жизни ( а Собянин уже 7 лет сидит мэром и "улучшает" наш город) будет видеть этот хаос вокруг себя?
Вот такой пейзаж. Мне говорили, что эти деревья кронировали. Выглядят они сейчас странно, вероятно, да, это после обрезки. Убогость цветников поражает. Вот эти невзрачные метелки повсюду. Карликовые хосты тоже как-то странно замученно выглядят. Даже у нас под окнами, где мало освещения, хосты в этом году стали гигантами из-за постоянных дождей. Что случилось с посадочным материалом?
Деревья после ублюдочной обрезки стали инвалидами. Каштаны, на минуточку, растут всегда прямо и ровно и украшают любое пространство. Нафиг было делать из них вот эти уродливые рогатки? Да, ну и конечно же, все задрапировано сеткой.
"Сегодня - стройка, завтра - история", да администрация ВДНХ войдет в историю безусловно. Надеюсь, и за спил голубых елей в 2016 году ( об этом позже) они тоже ответят в итоге. Очень хочется верить в возмездие.
Вот так теперь гуляют "москвичи". Между заборами и гигантскими вывесками с едой.
Вид на самый красивый павильон - Карелия.
"Кто это устроил?" "Мы тут такое устроим". Да, вы уже устроили. Ни дна вам, ни покрышки, благоустроители !
Единственное, что здесь прекрасного осталось - это розы. Но, чую, рука "благоустройства" дотянется и до них. Слишком долго они цветут и растут, годами и даже десятилетиями. То ли дело - однолетники, вот их закупать каждый год - это да, чудесно.
Отдельно скажу про фонтан. Вход в него есть только с одной стороны. Выйти можно только там, где вошел. Нам пришлось пролезать в какую-то дырку в заборе. Не обходить же гигантский фонтан !
У меня нет слов. От увиденного хочется плакать.
Я не могу больше видеть эти кучи говна повсюду.
Падающие заборы встречаются постоянно.
Куда не посмотришь - везде "бурление говн".
Ни одного кадра нельзя здесь нормально сделать.
"Мы тут такое устроим!" Достали !
Помните человека из фильма "С меня хватит?". Я его тоже вспоминала постоянно.
А вот и первые плоды - коровянское благоустройство. Андрей Коровянский называет себя ландшафтным архитектором, приехал из Минска. Он лично придумал спилить голубые ели и объявил о желании "возродить исторический облик ВДНХ". Вместо голубых елей по гигантской цене были закуплены вот эти квадратные уродцы в Германии. Липы здесь на аллее отродясь не росли, ни в каком году, ни в 1950, ни в 1990. Вот так стало.
А вот так вот было. Почувствуйте разницу.
Вечнозеленые красавицы, голубые ели, уничтожили в 2016 году. Летом они давали тень и прохладу отдыхающим. Зимой радовали глаз зеленью. Пережили 5 правителей СССР и России, но не пережили заезжего урбаниста из Минска.
Никто не спрашивал мнения москвичей, перед тем как устроить эту варварскую лесопилку. Кстати, есть петиция, где можно подписать требование наказать Коровянского и внести его в стоп-лист, чтобы больше этот "урбантино" не похабил знаковые места в Москве. Вот эта петиция: https://www.change.org/p/президент-российской-федерации-в-в-путин-привлечь-к-ответственности-за-уничтожение-голубых-елей-на-вднх-андрея-коровянского
Я специально засняла лавочки, на которых никто не сидит. Да, присесть, чтобы найти ключи можно. Хорошо что лавки не современные, урбанутые, а нормальные. Но просидеть на палящем солнце, в 30-ти градусную жару без тени - невозможно.
Большая часть лавок пустует, на них никто не сидит. НИКТО ! Раньше здесь была тень и прохлада от голубых елей. Помните, здесь, на лавочках невозможно раньше было найти местечко, чтобы посидеть ! Все было занято. Зато сейчас - почти никого желающих. Раскаленная сковорода асфальтовая, плац для маршей ! Ублюдочные квадратные липки вообще сливаются с забором.
Урбаноиды, чтоб у вас руки отсохли за то, что вы сделали !
Обратите внимание, нам обещали чуть ли не Версаль. На деле - здесь высажены рядами жалкие однолетники и насыпана белая галька вместо цветов по краям. Что именно считается "восстановлением исторического цветника" ? Вот эти несколько жалких пальм и кустовые розочки по краям? Ради этого надо было уничтожать аллеи голубых елей?
Никаких особо красивых цветников здесь не просматривается. Люди вынуждены ходить по краю гранитной клумбы, кстати. Забор мешает.
Вы посмотрите на фото моего, увы, покойного друга - краеведа Дмитрия Яковского. Это примерно 2010 год. Не вижу никакой разницы особой между тем, что было и что стало. Все те же бегонии. Рисунок клумбы был в 2010 году однозначно затейливее. А уж красивее гораздо было с голубыми елями. Сейчас германские липы-уродицы сливаются с окружающим пространством.
Что бы сказал дедушка Фрейд относительно вот этих инсталляций по краям?
Липы-уродины
Сядь, усталый хипстер, послушай шум фонтана. Девочка скучает. Где же вы, ау? Куда делись ?
Железными листами нельзя прикрывать асфальт, это чревато травмами посетителей.
Урбанистическая лавочная блевотина. Мало того, что уродство, так еще и потеряло весь свой вид за короткий промежуток времени.
Здесь никаких деревьев больше нет.
А вот так было раньше, зелено и красиво. Вдали можно видеть сколько деревьев расло у ракеты. Что-то никто не спешит возвращать "исторический облик" месту у ракеты.
Посетители ходят там же, где ездят КАМАЗы
Подход к Москвариуму. Очень удобно, неправда ли? Особенно когда идет встречный поток посетителей
Труднопроходимые места, где об заборы можно порвать одежду.
Падающие на посетителей заборы: "Кто это устроил? Мы здесь такое устроим!" .
Прекрасный вид.
Ямы и провалы грунта, напоминают ловушку.
Насчет ВДНХ скажу вот еще что - раньше эта была настоящая выставка достижений народного хозяйства. Так как народного хозяйства нет - ВДНХ заполонили всякие тоговцы сувенирами. Здесь все направлено на выкачивание бабла просто так, просто за то что ты сюда пришел. Нет никаких выставок бесплатно (или я их не увидела сегодня во время прогулки) Сама идея комплекса дискредитирована. Здесь ничего нельзя посмотреть бесплатно, здесь ничего интересного по дороге, к примеру, до аквариума вы не увидите. Одни заборы. За бутылку воды и какую-то еду нужно отдать от 100 до 300 рублей. За подобный сервис это просто издевательство. "Интерактивный музей" - жаль, что я не засняла этот музей изнутри. Это просто редкое убожесто. Дети выходили оттуда с какими то картонными коробками, обмотанными цветным скотчем. Что это такое я не поняла, и по внутреннему "убранству" павильона даже не стала покупать билеты.
Рядом с ВДНХ благоустройство. От обрезки под фонарный столб все тополя погибли. Подобрую обрезку нужно запретить однозначно.
Вот такие пластиковые короба планируют на замену. Прощай, красивые фонари ВДНХ !
Опять вместо аутентичных - современное дерьмо.
Как вы думаете, почему упало это дерево ? Не пережило благоустройства?
Обратите внимание, что молодые посадки от Коровянского уже явно дают неровность ветвей. Это я к тому, что докопаться можно до любой елки. Каждую можно назвать , что она "кривая, не декоративная, потеряла часть кроны". Посмотрите - эти елки посадили в прошлом году.
Живое дерево не может "ровно расти" , именно потому, что оно живое.
А вот эти ели, что росли лет 50-70 - вырубили . Они ничуть не хуже тех, что высадили на замену. От них была польза - тень летом и зелень зимой.
Вот, эта елка накренилась за один только год. Знаете почему? Она пытается отклониться к свету от этих щитовых.
Елки-метелки.
А эта ель уже вообще успела облезть за один год. При желании можно докопаться до любого, повторюсь, дерева. Если есть желание его спилить. Желание руководство ВДНХ уже осуществило, старые ели срублены. Что делать с новыми, которые на глазах становятся "кривыми и не декоративными" ? Еще раз пилить?
Вот это дерево уже отклонилось от своей "оси". И квадратная уродица - лица тоже. Коровянский может уже составлять новые чертежи на замену "кривых" елей и лип. Уверена, руководство ВДНХ будет двумя руками "за".
Ой, "дырка" в кроне !
Вы хотите сказать, что новые посадки лучше тех, что спилили в 2016 году ? Не лгите !
Огромные голубые ели были достопримечательностью Москвы. Их уничтожили за здорово живешь только ради освоения средств на благоустройстве !
В младших классах, когда я училась в школе, на уроках природоведения нас учили, что крона дерева гуще и плотнее там, где светит солнце, а мох на деревьях обычно с северной стороны. Но наши урбанисты , видимо, не в курсе, что деревья живые, и крона у них может отличаться с разных сторон. Так вот, за год молодые ели доказали, что равномерной кроны у них не будет никогда . Несмотря на хотелки Коровянского. Впрочем, хотел минский Урбантино всего лишь заработать на проекте, вот и все. Плевать ему на густоту крон деревьев.
Я засняла еще несколько елей, чтобы доказать - РОВНЫМИ ОНИ НЕ СТАНУТ НИКОГДА, ПОТОМУ ЧТО ДЕРЕВО ЖИВОЕ ! Хотите ровности и офигительной густоты - ставьте пластиковое дерево с запахом хвойного экстракта.
Можно было бы сфотографировать все новые елки. Но у меня не было такой задачи. Считаю, что представленных фото уже более чем достаточно.
В конце моего пламенного блога я задам вопрос руководству ВДНХ: "Прошу представить фото пересаженных в 2016 году голубых елей, на предмет оценки общественностью их приживаемости". Очень хочется посмотреть на результат "профессионально" пересаженных голубых елей в 2016 году. Руководство ВДНХ заблокировало мой профиль на Фейсбуке, поэтому я прошу всех москвичей, что читают мой блог и вдруг, постоянно ходят на ВДНХ - зафиксировать их состояние на фото.
Особенно волнуют вот эти, с обрубленными напрочь, корнями.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ !
От овцы слышу
Ложь.
не пойдем.
Я вообще стараюсь лишний раз в город не выезжать последние несколько лет, дико портится настроение и хочется убивать.
Особенно невыносимо стало на велосипеде. Раньше любил кататься по родному городу, теперь это одно мучение.
Edited at 2017-08-15 04:32 pm (UTC)
Конечно не гулять на ВДНХ!!!
Это да... А то, что она уже 26 лет используется как ТЦ для продажи вовсе не ДНХ - факт, конечно, несущественный.
Мы ездили был ужастный дождь и мы по всей этой помойке туда сюда плыли.
Маршрутка ! И там стоит толпень, обратно я ее увидела
А по сути - все собянинские стройки(разорения) - это мегараспил бабла, под восторженные крики СМИ - "стало лучше, стало веселей, "активный гражданин", все для жителей города, воздвигнут новый храм, платная парковка по просьбам трудящихся, народ в воторге, бла-бла-бла..."
Никого не интересует результат, всех интересует процесс.
Я перестал посещать многие места в Москве, именно потому, что мой родной город изуродовали. Начал это еще Лужков, но Собянин - это новый виток атаки на привычный облик Москвы.
Собсно поэтому на ВДНХ, Красную площадь, Царицино, Арбат - ходят, в основном, "гости столицы" - им по приколу, а как было - они не помнят.
Кстати, кубические деревья - это полный треш, поганому провинциалу невдомек, что в городе у людей крыша едет от прямых углов. И в парки мы бежим как раз за их отсутствием.
Не думаю, что заборы с марта по август 2017 как-то заметно скажутся на детской психике.
И как достали эти суки.
Я люблю гулять летом по Москве,все любят, когда тут ещё гулять?
Везде еперная параша, срань, ямы, таджики и вечная стройка.