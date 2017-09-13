anna_nik0laeva

anna_nik0laeva

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Здесь вам не Гуэль. Парк Зарядье: белый унитаз и стеклянная шляпа
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anna_nik0laeva
September 13th, 4:59


"Случилось страаааашное ! Заряяяядье поломаааали !" (С) Некие вандалы, несмотря на близость Кремля, ФСО под носом, охрану и камеры, каким-то образом взяли и чудовищно изуродовали прекрасный парк. Ударопрочные и антивандальные стекла, о, ужас, были разбиты ! Что вы говорите? И мост пострадал? Тот самый, "сопля над рекой"? Мост в никуда, для селфи. "Случилось страааашное!" - цитата переделана, отсюда взята. Нерон любил петь. Он сжег Рим.


У нас в Москве тоже есть свои нерончики. Собянин всего лишь любит плитку и москвичей. Он сделал им хорошо и забацал парк. Точнее, урбаноиды забацали ... ээээ.... они называют это парком. Парк Зарядье. Дорогие москвичи, вы были когда-нибудь в парках? Не важно, Фили, Измайловский, Сокольники. Представляете примерно, что такое парк? Допустим, вы средний класс, и ездили в Барселону, там парк Гуэль. Чувствуете к чему я веду? К тому, что парк Зарядье - это феерическая, умопомрачительная мерзость и обман. Нас обокрали, уважаемые москвичи. Парка не вышло, вышло нечто похабное, куда все пошли толпой посмотреть, че там такое забацали? Унитаз и шляпа. Космическую шляпу тошнит над унитазом.

Дай волю урбантинам - они и Битцу и все остальные парки сделают вот такими - плитка, три дерева на Плющихе кучи говна, толпа гостей столицы и страстные инстаграмщики ! Они, урбан-нерончики уничтожат все парки и превратят их в такое вот Зарядье. Говорят, что на него потратили 14 миллиардов рублей. Чувствуете ? Миллиардов ! По тихому хотят и Покровское-Стрешнево закошмарить за каких-то жалких 3 миллиарда, ну и так далее, все парки по списку, все набережные. А еще - реновация, еще благоустройство, как обещал Петя Бирюков, никогда не закончится. Ага ! Чувствуете, что от Москвы останется одна урбанина, негде будет скрыться, везде найдут и приволокут восхищаться. Пока еще меня никто насильно не тащит в этот парк, я могу не ходить. За меня сходили мои прекрасные друзья - фотограф Алексей Денисов и Галина Константиновна. Они под впечатлением. Единственное место , где отдыхает глаз - это березоньки.



Прошло не то трое суток, не то первый день свободного посещения настал - и вдруг, злые люди взяли и все испортили. "Подайте на ремонт пострадавших от вандалов, антивандальных стекол, антивандальных покрытий и на новые видеокамеры, чтобы отследить злых людей, старые  (три дня висят) не проканали !" Приходите посидеть у многополосного шоссе, так прекрасно подышать у лужи в камнях. "Плач, Ольшанский" - постили безграмотные урбантины фоточки с ошибками 1-го класса средней школы. Ольшанский  этот парень, который посмел в соцсетях высказать, что Зарядье - омерзительно. Что здесь началось ! Сам , душка Кузнецов - главный архитектор Москвы обзывался и брызгал слюной на Фейсбученьке.



Давайте, расскажите мне, как космические цветы прорастают через навезенный грунт. Как прекрасен открывшийся пейзаж. И люки канализации выкрашены по заветам Бирюкова краской. За 14 миллионов не хватило фантазии, как лучше замаскировать люки. Здесь вам не Гуэль ! На Гуэль можете посмотреть , кстати.



Давайте все зарыдаем над прогрессивной задумкой оставить какую-нибудь пижму и осоку некошеной по краю. Во всей Москве мы выпустим сотни тысяч гастарбайтеров с косилками, будем брить эту хренову осоку и пижму, а здесь высадим рядком, и зарыдаем от умиления: "се - пейзаж страны нашей вблизи тунды" .Березонька, карликовая, что-то она стала напоминать плакучую ивушку уже на следующий день.. Ах, да, никуда без еще одной любимой забавы Жилищника и Департамента ЖКХ - рулонной падали. Ковриком, застелили - и уже на третий день она начала дохнуть. Не годится такая трава-мурава для походов толпы.



Отродяся таких красот мы не видали ! Где же москвичу подвид хомосурбаниес на травушке-муравушке поваляться, как не здесь, в таком чудесном месте. Рулонных газонов у нас на сто лет припасено. Сколько миллиардов это стоит ? Интересно бы смету посмотреть. Это очень, очень дорогое, антивытаптывательное покрытие газонное. Нанотрава. "Я тебе конечно, верю", что это все за 14 миллиардов, и сильно еще сэкономили. А то мы ух, а то бы можно и 24 распилить было ! "Мы тут такое устроим!"

Если кто забыл, как выглядела Москва раньше, и как ее убирали-озеленяли-поливали - вот вам, ностальгическая песенка. Ощущение, что из москвичей и Москвы делают дикарей, ходивших по колено в грязи и мусоре и расчитывают, что мы, за стеклянные бусы поменяем золото (14 лярдов) и еще будем радоваться. Мы должны быть счастливы, что в центре города нам постелили за 14 миллиардов чахлый газон и антивандальные стекла (может они и не антивандальные, какая разница, если их все равно разбили)




Высокохудожественно ! Восхитительно! Волшебно. Плитка - почти изразцы Степана Полубеса. Вручную, небось, пилили, заказывали такую красоту тоже, по спецзаказу, да ? Или нет? Или налепили обычную говноплитку?



Что я вижу? Вы издеваетесь, урбантины мои славные? Это отсыпка, цена которой пучок за пятачок? Сэкономить решили, чтоб ходить можно было только в кроссовках. Как прекрасны и белы подошвы впереди идущей дамы. Сразу видно - лучшая отсыпка.



Расскажите мне, как это зазеленеет и заколосится, как раскидистая брюква, уже на следующий год. Это ягель, или клюква? Я не в курсе, что это, но хотелось бы знать,  в какой части нашей страны имеются такие пейзажи



Если обрезать половину фото - нормально. Не пруд с лебедями - но сойдет.



"Все что они делают руками -все ужасно". Надо полагать, знай наших, это российская альпийская горка.



Да-да, это я просто не с того ракурса захожу всегда. А вот врубят подсветочку, то-то будет красотища ! Залюбуешься и закачаешься !



Три тополя березы на Зарядье. Вот ведь, концепция, не попрешь !



Как это уцелело дерево? Храни его Бог ! Но ободрали его под пальму. Дорогие урбанисты ! Когда у дерева ветки внизу - это нормально. Пилы - прочь ! "Прочь" и "плачь", кстати, пишут с мягким знаком в конце. Когда будете мне постить в комментах "Плач, Николаева" и постить красотищу - не забудьте, пожалуйста. Да, и люки специально выкрасили, чтоб видно их было лучше. Что за парк без люков! У нас тут не в Барселонах, свои порядки и атмосфера. Петрпалыч велел чтоб все по форме. Надо еще бордюры покрасить зелено-желтой красочкой.



А это - центральная взлетно-посадочная стеклоантивандальная хрень. Даже знать не хочу что за этим радужным листом скрывается. Чур меня, чур !



Расскажите мне, как это опупительно ! Я искренне хочу восхититься этим ...ээээ... смелым архитектурным решением, но не получается. Все, что я вижу - унылое говно.



Лютая жесть. Отдаленно напоминает натовскую каску.



Из какой тундры надо приехать, чтобы ронять слезу радости при взгляде на это роскошество? Прости, Господи, нехорошо так, но я скажу. Когда человек растет там, где чертополох по колено, парк у него ассоциируется с асфальтовой дорожкой от сельпо, где можно идти и тебя не будут жрать оводы, а наоборот, ты своей бабе купишь цветы, вы сожрете пирожков пару и пойдете в стекляшку, кину глядеть. Вот это, на взгляд провинциального дятла из Новых Бузищ - парк, красота и отдых. А деревьев и травы они у себя в Старых и Новых Бузищах навидались, че там в них хорошего - один гнус летит. Именно поэтому москвичам, на их аргументы про деревья и траву такие персонажи начинают орать : "Хочешь деревьев - вали в деревню". Они то Москву покорили, пилят парк за парком, специально из Бузищ уехали, ночей не спали, когти рвали, чтоб по асфальту ходить, сортир чтоб теплый и все удобства. Ну, там, ручки блестящие - полотенцесушители, санузел раздельный. Делают нам, дуракам, красиво и комфортно. Чтоб оводы и клещи не жрали. Переселять собираются в комфортные комнатя с линолеумом и ламинатом и пластиковыми окнами, а мы еще и ерепенимся. Уперлись в свои заросшие кустами пятиэтажки и сопли размазываем, ноем тут, как лишенцы. Нет бы, в Зырядье ломануться всей семьей в выходной.



Парк Гуэль отдыхает. Да, кто не видел, что это такое, Гуэль, ну там, Гауди всякий там старорежимный - я сейчас из своего архивчика дам посмотреть. Наше Зарядье за 14 миллиардов - не то что у испанцев. Мы их сделали. Утерли им, короче. Проходите, не надо тут сидеть, здесь вам не там.



В парке Гуэль вообще лохи, чинят какую-то столетнюю развалюху, даже плитку не поменяли ни разу. Ну, тупые, че .



А это прудик за Саграда Фамилия. Собор такой, тоже сто лет достроить не могут. Нету у них Хуснуллина и Собянина.




Нет бы, забабахать стеклянный купол. Немодное все какое-то. Непрогрессивное. Нет у них ни архитектурного полета мысли, и на поступок у собора Саграда Фамилия они неспособны. Лохи.



Купол бы туда новый, да. В общем, Зарядье рулит.











Вернемся в действительность, в нашу Москву в наш прекрасный парк. Это я конечно же, однозначно преклоняюсь перед иностранщиной, вот и запостила фото парка Гауди. Вон, его раньше тоже недопонимали, и даже смеялись, а потом возлюбили от души. Но, постойте, господа! Это ведь вы кричите на каждом шагу, что в Москве стало как в Европах этих и даже лучше. И я вам отвечаю - вывсеврете. Нет! Даже рядом не валяется это ваше урбанистическое говнище с тем, что в Европе. Все что прекрасного есть в Зарядье - это старые деревья, что чудом выжили в этом плиточном адище.


Жалко цветники прихрамовые. Вот они были да, как в Европах, прекрасны и красивы.






Шикарное украшение парка - вот эти непонятные вытяжки, или что это? Неужели нельзя было за 14 лярдов придумать, чтобы эти трубы не торчали у всех на виду. Ой, вроде это лавочки там заколдобились? Да, красота и отдых.



Напомню, что этот дивный заборчик могли бы сделать за 14 лярдов и посимпатишнее. Напоминает какой-то загон для скотины. Шаг влево - полицай с овчаркой. Нельзя туда, идите, гуляйте на соплю, фоткайтесь.



Без комментариев



Это такой вот парк, где вместо травы - бетон и плитка. И еще какое-то черное, ощетинившееся нечто, которое некие вандалы побили непонятно чем. Кувалдой? А как же рамки металлоискателя?




А вот , собственно, и сам шедевр, ради которого все и делалось. Знаменитый мост в никуда. Сопля.



Кажется я догадываюсь, они тоже хотели, как в Барселоне. Там тоже есть такой вот мост на набережной. Такой, но другой ! И еще немножко парк Гуэль, для сравнения.





Шедеврально. Фантастика. Изумрудно !


Художника обидеть может каждый, а архитектор у нас отбрешется от любых левых нападок. Мы просто злые неудачники, а они - элита страны. Творят новую реальность для нас.


Виды открылись - ошалеть, лепота !



Единственный кадр, который мне нравится. Но это не имеет к Зарядье-парку отношения.



Урбаноиды честно хотели, как лучше. Мозги напрягали, совершали потуги на архитектурный поступок. Но не могут ограниченные недоучки создавать шедевры. Не Гауди они, увы. Поэтому мы видим засыпанное гранитными отходами нечто и жалкие кустики.






Когда с этих куч сверзнется какой-нибудь инстаграмщик и разобьет свой 8-й айфон, может эти кучи говна уберут, или поставят ограждения.




Они честно хотели вот так. Но руки у них кривые и мозгов не хватило. А может совести.



Зарядье. Говорят, что это как в Европах. Врут.







Как оно в Европах на самом деле. Барселона, парк.





Почувствуйте разницу











В конце-концов у нас страна большая. Есть места где и фисташки цветут, и сакура растет и лаванда. Так почему кругом тундра, отсыпка шлаковая, камни и березки,  которые можно накопать в любом подмосковном лесу бесплатно?  Где-то здесь собака порылась, в этих камнях зарыты наши деньги.



Шикарное будет селфи. Крутой парк, да, много лайков.



А это великий парк Зарядье еще не пущен в ход, строится. И вандалы еще не походили с кувалдами.



"Вот вы все ругаетесь, а будет красиво, когда достроят " - говорили нам.



Достроили. Некрасиво. И вы тоже, в глубине души знаете, что построили унылое г*****. Потому что цель была не красивый парк сделать, а побольше бабла настричь себе в карманы.

Фото: Анна Николаева, Галина Константиновна, Алексей Денисов.
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229 comments :
( 229 comments Leave a comment )
sllan
2017-09-13 03:52 am (UTC)
Отличный пост.
И ведь в самом деле космический унитаз, будто нарочно глумились.
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volk
2017-09-13 08:07 am (UTC)
Сама концепция сравнения Гуэля и Зарядья — просто блеск! Но репост делать не буду, а лучше опубликую свои фотографии Зарядья и Гуэля. Тем более, что термин «урбанина» принадлежит Мите Ольшанскому и придуман по поводу других нововведений в Москве, еще по крайней мере за полгода до Зарядья.

Единственный кадр, который понравился Анне — Церковь Зачатия Анны, что в Углу — одна из старейших московских приходских церквей. Существующее здание построено в середине XVI века!

Edited at 2017-09-13 08:07 am (UTC)
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allshism
2017-09-13 04:01 am (UTC)
Цветов в Барселоне больше, чем в сентябрьской Москве - факт.
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Gorshkov Dmitriy
2017-09-13 08:51 am (UTC)
Это цветы в апреле. Сейчас всё выгорело
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vrachebny
2017-09-13 04:49 am (UTC)
Хороший слог!
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Какой из этой массы кала слог -

ahax
2017-09-13 03:00 pm (UTC)
хороший?
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finniken
2017-09-13 05:02 am (UTC)
как этот говнопост вышел в топ?
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Julia Ustimova
2017-09-13 05:35 am (UTC)
вышел, потому что многих, знаете ли, беспокоит, куда приспособили до*уярд денег из их налогов. и увидев, куда, люди как бы недоумевают

Edited at 2017-09-13 05:39 am (UTC)
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marian_baidek
2017-09-13 05:15 am (UTC)
Ну что, не ехать в парк Зарядье?
Кактусов там все равно нет...
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belkino
2017-09-13 09:35 am (UTC)
кактусы у нас во дворе. чертаново южное
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docktor_aib
2017-09-13 05:36 am (UTC)
Согласен. Бизнес -центр смотрелся бы органичнее. Да ещё архитекторы пиндосовские.То ли наши доморощенные....Ну и Москва в сентябре это вам не Барселона.."Павлины, говоришь… Хех!..."
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kotosobachka
2017-09-13 06:03 am (UTC)
Парк говно, конечно. Но и Гуэль ведь тоже говно натуральное - вся эта глина с торчащими из неё кирпичами не создают красоты и уюта. Не особенно контраст удался.
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a_klunya
2017-09-13 06:12 am (UTC)
Зарядье один из красивейших парков теперь. Мне все понравилось.
А парк в Барселоне - унылое говно, которое рисовал сельский ребенок.
А этот заказной пост вместе с автором - говно мегаунылое.
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d4rkmesa
2017-09-13 06:45 am (UTC)
Каждому свое, кому-то нравится задумчиво жевать кактус.
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pitropova
2017-09-13 06:42 am (UTC)
Прям душу травите Барселоной!)
Хорошо там, парки для людей сделаны...
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aponibolinaen
2017-09-13 07:15 pm (UTC)
И улицы для террорюг. ((
Сравнение в самом деле некорректное, вечнозелёная Барселона на морском берегу, тоже не избежавшая урбо-уродств, одна Рыба чего стоит, и наши скромные широты.
Гуэль на любителя; весной-осенью, наверное, там очень хорошо, а в жару ничего не надо, кроме как добежать до тени, а красотами любоваться уже дома, с фото и видео.
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yego_glit
2017-09-13 06:46 am (UTC)
Ну не рОдит земля наша Гауди всяких.
Только, прости господи, хуснуллиных с бирюковыми. И нефть.

Место проклятое... Богородица от нас отвернулась.
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uborshizzza
2017-09-13 06:46 am (UTC)
Ну зачем сравнивать с парком Гуэль? Гауди - гений, да и природа у нас разная. У нас пальмы не растут.

А архитектурное решение интересное. Сделай тут что-то типа Гуэль, т.е. вычурное, было бы еще больше воплей.

Пока большая часть объектов, например, ледяная пещера, не работают.

Вы хотели бы, чтобы на этом месте стояли новые дома? Какая альтернатива была этому парку?

Пройдет время, и все к нему привыкнут. Народу там станет меньше, тогда и можно будет оценить то, что сделали.
Пока же я могу сказать, что открылись красивые виды на Кремль и Варварку, которые вы нарочно не сняли.

Сравнение с парком Гуэль - глупое. Я так понимаю, что вам очень хотелось использовать свои снимки оттуда - поэтому и пост написали. Мы восхищены вашим тонким вкусом. Браво!
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demonmsk
2017-09-13 07:40 am (UTC)
люки в траве каждые 10 метров - ну просто мегарешение, да.
Грунтовая тропинка которая является просто гарантированным заведомым пиздецом - тоже.
Отсыпка - мегапиздец. Отсыпку можно сделать в Стрешнево, Битце... итп местах где парк это главная и единственная цель прогулки. А в центре за отсыпку надо убивать нахрен. Ибо женщине на каблуках такая прогулка будет стоить выброшенной обуви.

Гуэль, это парк в городе, сделанный сравнительно недавно, и при этом - "живой" и "тёплый".
А Зарядье - "холодный" и "мёртвый"
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trex
2017-09-13 07:35 am (UTC)
Собянино иго вместе с лучшими татарскими ландшкафными дизайнерами воссоздали Балашихинскуйю свалку на месте монастыря и ввиду Кремлина.
Ток я не догадался стоящее раком сооруженьйе назвать "соплёй".
Ну какая сопля?
Не, это мост им. Раковой.
Насти Раковой, хе-хе.
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yego_glit
2017-09-13 11:27 am (UTC)
Подумалось - а ведь прекрасный может быть сюжет: стоит на сопле ракова, держит руки в разные стороны. Сзади ее Собянин это самое, поддерживает в смысле. За бока. Звучит "май харт вил гоу он".

Красота! Ну и потом, стало быть тоже. Согласно сценарию. В омут.

Даешь ремейк!
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son_black
2017-09-13 08:08 am (UTC)
так Гуэлю сколько лет?
ничего наш шерстью обрастет тоже неплохой будет. правда пальм с попугаями не ждите, но это ненаш формат.
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belkino
2017-09-13 09:37 am (UTC)
хотите сказать, что через сто лет люки в зарядье рассосутся?
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trex
2017-09-13 08:08 am (UTC)
К писаному добавлю, что шызевр чурбанистики вполне созвучен устроенному на Маяковке плацу с висилицами.
А Садовое теперь закольцованный пеший маршрут грешников града обреченнага по мемориалу памяти всех жертв с невыясненного момента основания.
А ныне гранитные плиты...
Я бы ешо скульптурки подбавил, хе-хе, и уличной мебелишки для велопедов, каггриццэ, для полной ландшкапности.
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demonmsk
2017-09-13 11:00 am (UTC)
ну на Маяковке хотя бы не стало хуже :)
Ибо было некуда :)
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son_black
2017-09-13 08:10 am (UTC)
и мне лично Гуэль совсем не понравился, побывал там для галочки.
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Вы и живете для галочки?

anna_nik0laeva
2017-09-13 01:54 pm (UTC)
Это ваше личностное развитие, что Гуэль вам не нравится. Гуэль от этого не перестанет быть прекрасным. А вот заговоры "Зарядье еще станет, вы еще проникнитесь, вы еще полюбите" - это примерно как говорить девице, что проституткой стать ей еще может понравится и принесет деньги и удовольствие.
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Виктор Иванов
2017-09-13 08:15 am (UTC)
аффтор не смог напрячь единственную извилину . и ему не ведомо , что деревья и кусты растут. и растут долго.

думаю аффтор считает, что тушки куриц растут на деревьях сразу в замороженном состоянии


дбл
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sllan
2017-09-13 09:18 am (UTC)
Дебил, а ты не думал, что за 10 лет парк можно было вырастить?
Я уж про траву молчу, любитель пилить траву рулонами.
Ты, мудак, кстати, налоги заплатил со своих комментариев? Или Оленевод за тебя платит налоги может, на каком основании он бюджетные деньги на пиар этого дерьма тратит, по какой статье расходов?
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trex
2017-09-13 08:16 am (UTC)
Кстати, в выходной гуляли в Архангельском.
Тама точьна плитки не хватат.
И газоны не кабзоны.
Смысле не рулонныя, хе-хе.
Ниччё!
Добъють и эту архаизму - никуды не денеццо!
И День жора тама проводить на "рыгулярной основе" для трудяшшыхся либо Юсуповския бздения, ахха-ха-ха!
Сабяня, даёшь плиточную экспансию до балтийских берегов!
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demonmsk
2017-09-13 11:01 am (UTC)
там есть надажда что отобьются.
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trex
2017-09-13 08:24 am (UTC)
А чо сразу аффтар?
Щя тушки целиком никто не выращивает.
Щя отдельно бёдры, крылья, пальцы, желудки.
А каму ахота впустуйу пёрья культивирвать?
Не, но можыд кому и да, но ет нет.

Аффтар, текст хорош, но Гуэльйа Ваша ниахти как подходит.
Я бы срамнивал с ВСХВ, Вэ-ДНК, дапустим, снесённой при Горбаче бывшей Поклонной горой.
Накой нам этот фарс с пальмами и испанской Гжэлью?
А так да, и особо по Петропалычю хорошо - мало ему спижжээного с брательником в Царицыне ну или где там у него Хлебный дом...

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Да, против Гуэля не попрешь.

anna_nik0laeva
2017-09-13 01:55 pm (UTC)
Ну да, нам вот такое нравиццо, чтоб рулонные газоны да плитки побольше, плитки !
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doctordrul
2017-09-13 08:48 am (UTC)
В любом случае лучше чем было
Но 18 млрд....это конечно..
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sllan
2017-09-13 11:17 am (UTC)
Так-то спасибо конечно, что пустырь не оставили.
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trex
2017-09-13 09:13 am (UTC)
И что ещё хочется ото всего сердца отметить...
Деревянные ступеньки и перила в ентом-самом Заурядье.
Они сломно свезены со всех провинциальных дристоранов в стиле Русскаяизба, где в 90-е, е-е, гуляла местечковая братва и уездные нуворишки-агурбаши, хе-хе.
Чюдо, чюдо - что за стиль и уровень у "международных" чурбанистов и доморощеных архиконструкторов из "Стрелки".
Кстати, зелёные грибки-оголовки, что аффтар недоумливала "накой", я бы визуализировал в образе мухоморов.
Да аще - весь ентот заурядненский Бздисней-лэнд подреребрендить под героев мультиков про Трёх богатырей. Ачо?
Тада хоть смысел выявиццэ - насупратив Кремлина фсёжа.
Хде не просто Князь, а сам президент-батюшко!
Да про Кийев без умолку фсе сёрут и сёрут нам в ухи ежыдённа.
Атсель - взаимодейтильная целокупность и смысел просмысливается, хе-хе.

Мост им. Раковой - в Красную книжку охраны памятников на кладбишшах!
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belkino
2017-09-13 09:39 am (UTC)
Это не парк. Это плевок в душу тем, кто умеет видеть и думать.
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belkino
2017-09-13 09:43 am (UTC)

В этом - Москва Собянинская




Лубянский проезд дом 17.

В рамках благоустройства по программе "Моя улица" в проезде укладывают плитку и жителям пообещали освежить фасад.

В итоге сейчас заштукатуривают и закрашивают уникальные детали дома

Жилой дом жилищного кооператива «Военный строитель» — жилое здание, имеющее статус ценного градоформирующего объекта. Построено в 1934—1937 годах жилкооперативом «Военный строитель» по проекту архитектора А. И. Ефимова.
В доме жили маршал А. И. Егоров, лётчики, Герои Советского Союза А. К. Серов, В. С. Хользунов, Т. Т. Хрюкин, В. М. Шатилов и писатель А. А. Игнатьев.

Отсюда
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anna_nik0laeva
2017-09-13 01:56 pm (UTC)
забацала еще один пост. спасибо
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trex
2017-09-13 09:55 am (UTC)
Мстивый государь, ну чьто вы с этими 18 мильярдами убиваетесь?
На строительство элитно-жылого квартала "Сколькево" кажынный божый год ложут по 20, и ничё сибе.
Смыссле себе-то какраз чё надо, а инновацый - шыш.
А тут целую свалку воссоздали с Раковым мостом, Шляпой и Угнетазом.
Не, 18 мало.
Смысле опилок от 18 мало.
Надобно на реставрацию и антивандальный ремонт ешо 10.
Атагжэ посадочный матерьял, микроклимат, экомониторинг и клининг с пиздингом осметить текущия расходы в размере пропорции.
А!
Ещё же паркинг!
На паркингсона позабыли обсметиться!!!
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probegi
2017-09-14 02:14 pm (UTC)
О, Фалобой явилсо!
Здароф!

хехе
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trex
2017-09-13 09:58 am (UTC)
Сударыня, а Вы не задавались вопросом: а чья это "Моя улица"?
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altedo
2017-09-13 10:28 am (UTC)
Ни к чему нам чуждые пальмы с фонтанами да павлинами! Наше оленеводческое всё - это суровые полигоны тиксотропного говна под ногами в те 4 месяца, когда не лежит снег...
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